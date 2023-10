Ex Milan – Inzaghi: “Doppietta di Atene? Non ho dormito 10 notti” | VIDEO

Filippo Inzaghi, ex rossonero, ha ricordato Milan-Liverpool, finale di Champions League del 2007, decisa da una sua doppietta. Il video

Filippo Inzaghi, ex attaccante (2001-2012) nonché ex allenatore (2014-2015) del Milan, da poco allenatore della Salernitana, è intervenuto a Trento in occasione del 'Festival dello Sport'. 'SuperPippo' ha parlato della doppietta con cui decise Milan-Liverpool, finale di Champions League del 2007 disputata ad Atene. Ecco le sue dichiarazioni in questo video