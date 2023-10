Scommesse, Ibrahimovic: “Tonali? Presto per giudicare” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato dell'indagine sulle scommesse illegali che ha coinvolto anche Sandro Tonali

Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti del Milan, ha parlato dell'indagine sulle scommesse su piattaforme illegali che ha coinvolto, oltre Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo, anche Sandro Tonali - oggi al Newcastle - con cui Ibra ha condiviso lo spogliatoio in rossonero fino allo scorso giugno. Ecco, dunque, nel video le dichiarazioni di Ibra a Trento, in occasione del 'Festival dello Sport' organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'