Ex Milan, Ibrahimovic inarrestabile: come si allena duramente! | Video

Ecco il video del duro allenamento di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, che si mantiene in forma anche dopo il ritiro

Dopo aver lasciato il calcio al termine della scorsa stagione, Zlatan Ibrahimovic non sembra aver intenzione di lasciarsi andare. L'ex attaccante del Milan ha sempre tenuto alla forma fisica e, anche nella sua vita da ex calciatore, continua a curare in modo particolare questo aspetto. Ecco il video di un suo allenamento veramente duro.