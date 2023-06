Europei Under 21, Francia-Italia: il disastro arbitrale sui social | VIDEO

L'Italia ha perso contro la Francia all'esordio nei campionati Europei Under 21. Partita rovinata dall'arbitro. La reazione social dei tifosi

L'Italia del Commissario Tecnico Paolo Nicolato ha perso (2-1) contro la Francia del C.T. Sylvain Ripoll al suo esordio nei campionati Europei Under 21. Una partita fortemente indirizzata dalla mancanza del V.A.R., della Goal Line Technology e dalla pessima prova dell'arbitro Allard Lindhout. Non ha visto, infatti, un rigore netto per gli Azzurrini per un fallo di mani in piena area e, nel finale, non ha giudicato dentro un pallone - colpito di testa da Raoul Bellanova - che aveva visibilmente varcato la soglia della porta. Peccato. Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social - inviperite - dei tifosi dell'Italia Under 21