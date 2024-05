Europei 2024, i convocati del Portogallo: c’è Leao con CR7 | VIDEO

Rafael Leao è nell'elenco dei convocati del Commissario Tecnico del Portogallo, Roberto Martínez per gli Europei in Germania. Il video

Il Commissario Tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha annunciato l'elenco dei convocati per la squadra che parteciperà agli Europei 2024, al via a giugno in Germania. La squadra di Cristiano Ronaldo è inserita nel gruppo F insieme a Turchia, Georgia e Repubblica Ceca. C'è anche il milanista Rafael Leao. Il video