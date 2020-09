Europa League, tutto ció che c’è da sapere sul Bodø Glimt / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Superato il primo ostacolo Shamrock Rovers, ora giovedì prossimo gli uomini di Stefano Pioli dovranno giocare il terzo turno preliminare di Europa League. A San Siro andrà in scena Milan-Bodø Glimt. In caso di passaggio del turno, sarebbe il momento dell’ultima sfida prima dei gironi, quella degli spareggi. Ieri c’è stato il sorteggio e il Milan andrebbe ad affrontare la vincente di Besiktas-Rio Ave. Prima di pensare a quello, però, ci sarà da vedersela con i norvegesi. In questo video tutto ciò che c’è da sapere sulla squadra giallonera.

