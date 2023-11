Euro 2024, guida ai sorteggi: date, fasce, qualificate | VIDEO

Euro 2024 inizierà in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. Sabato 2 dicembre, però, ci saranno i sorteggi dei gironi. Il video

I prossimi campionati Europei sono in programma in Germania a partire dal 14 giugno 2024. Tra qualche giorno, sabato 2 dicembre 2023, però, ci saranno i sorteggi per i gironi di Euro 2024, competizione alla quale parteciperà anche l'Italia, campione in carica della rassegna. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', tutto quello che c'è da sapere sul tema