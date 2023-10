Dramma in Olanda: Dost ha un malore, rianimato in campo | VIDEO

Bast Dost, attaccante del NEC Nijmegen, crolla in campo durante il match contro l'AZ Alkmaar. Rianimato in campo, ora è in ospedale

Durante AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, in Eredivisie, l'attaccante degli ospiti Bas Dost si è accasciato all'improvviso mentre stava correndo. Immediato l'intervento dei medici, che hanno provveduto a rianimarlo mentre i giocatori si schieravano a tutela della privacy del giocatore, esattamente come accaduto a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia durante gli ultimi Europei. La partita è stata sospesa. Il Nec Nijmegen ha comunicato poco dopo che Dost è cosciente e si è ripreso: ora è ricoverato in ospedale