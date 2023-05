Empoli-Juventus 4-1, le reazioni social alla débâcle bianconera | VIDEO

La Juventus ha perso ieri 4-1 sul campo dell'Empoli. Una batosta arrivata dopo i 10 punti di penalizzazione in classifica. Social bollenti

Ieri sera, allo stadio 'Castellani', sorprendente 4-1 dell'Empoli di Paolo Zanetti sulla Juventus di Massimiliano Allegri in una partita disputatasi poco dopo l'ufficialità della sentenza sui 10 punti di penalizzazione in classifica nei confronti della 'Vecchia Signora'. Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV' , le reazioni social dei tifosi bianconeri tra giustizia sportiva e la legge del campo