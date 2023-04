“Lukaku e Leao, Inter e Milan accendono la mischia Champions” | VIDEO

Doppiette di Romelu Lukaku e Rafael Leao in Empoli-Inter 0-3 e Milan-Lecce 2-0 dell'ultimo turno di Serie A. Il commento di Stefano Agresti

Romelu Lukaku e Rafael Leao, simboli degli Scudetti 2021 dell'Inter e 2022 del Milan, scatenati ieri pomeriggio in occasione della 31^ giornata di Serie A. Doppietta ed assist (a Lautaro Martínez) del belga in Empoli-Inter 0-3. Due gol anche il portoghese in Milan-Lecce 2-0 a 'San Siro'. Prestazioni superbe, nerazzurri e rossoneri in piena corsa per un posto in Champions League nella prossima stagione, in lotta con Lazio, Juventus, Roma e Atalanta. Il video di 'GazzettaTV' con il commento di Stefano Agresti sul turno di campionato