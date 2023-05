Derby Inter-Milan, le probabili formazioni di Champions League | VIDEO

Le probabili formazioni del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. Si parte dallo 0-2 con cui i nerazzurri hanno vinto l'andata. Per la squadra di Simone Inzaghi la strada per la finale di Istanbul è spianata, ma quella di Stefano Pioli venderà cara la pelle. In questo video della redazione di 'GazzettaTV', vediamo, dunque, le probabili formazioni della stracittadina