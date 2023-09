Derby Inter-Milan, il nuovo coro dei tifosi della Curva Sud | VIDEO

La Curva Sud, cuore del tifo del Milan, ha creato un nuovo coro contro l'Inter che farà il suo debutto in occasione del derby del 16 settembre

La Curva Sud Milano, cuore del tifo del Milan, ha creato un nuovo coro - contro i cugini dell'Inter - che farà il suo debutto in occasione del derby di Milano in programma il prossimo 16 settembre. Ecco, in questo video preso da 'TikTok', che era stato condiviso dal profilo ufficiale della curva su Instagram', testo e musica