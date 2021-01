DERBY – Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli | Coppa Italia News

VIDEO MILAN NEWS – Per la prima volta dopo tantissimo tempo, in vista della prossima partita Stefano Pioli non dovrebbe avere particolare emergenza. Solo due i titolari assenti: Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. I due facitori di gioco, ma pur sempre meno del solito. Martedì sera ci sarà il Derby in Coppa Italia, quarti di finale in gara secca. Da tabellone sarà Inter-Milan. Rientrano il capitano Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers, così come anche Ante Rebic dal primo minuto. Nella video news la probabile formazione rossonera.

