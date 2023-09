Derby Inter-Milan, gol e highlights di Lautaro Martínez | VIDEO

Lautaro Martínez, bomber dell'Inter, ha segnato 8 gol in 14 derby contro il Milan. Al suo attivo anche un assist. Rivediamo tutto nel video

Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, è tra i migliori marcatori nella storia dei derby di Milano contro il Milan: in 14 partite fin qui giocate, infatti, il 'Toro' argentino ha segnato 8 reti al Diavolo tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Al suo attivo anche un assist in campionato. Rivediamo tutto in questo video con gol e highlights del numero 10 nerazzurro nelle stracittadine