Derby Inter-Milan 1-0, Pioli affranto: “C’è solo delusione” | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Ecco le sue parole

Ieri sera, a 'San Siro', si è disputato il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi, già forti del doppio vantaggio conseguito nella partita di andata, hanno vinto per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martínez al 74'. A fine partita il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dell'eliminazione della sua squadra in semifinale. Ecco, in questo video, uno stralcio delle sue dichiarazioni