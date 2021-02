DERBY: 10 curiosità su Milan-Inter in 90 secondi / News

Si avvicina sempre di più il Derby probabilmente più atteso degli ultimi dieci anni. Sarà Milan-Inter, ventitreesima giornata del campionato di Serie A, e si giocherà domani alle 15:00, ovviamente a San Siro. Mancano ormai circa 24 ore. Una sfida d’alta classifica, come non succedeva da dieci anni, ovvero l’ultima volta che il Milan vinse lo Scudetto. In quel caso era aprile. Un altro Derby però si è giocato il 21 febbraio. Era il 2004 e vinse anche in quel caso la squadra rossonera per 3-2 in rimonta. Nella video news altre 10 curiosità in soli 90 secondi.

