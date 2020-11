Da ultimo veterano a mister: Milan, il viaggio rossonero di Bonera | VIDEO

Milan, a Napoli chance in panchina per Bonera

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Daniele Bonera, ex difensore rossonero per nove stagioni, siederà in panchina in occasione di Napoli-Milan di domenica sera. Questo per via delle assenze di Stefano Pioli e Giacomo Murelli, fermati dal coronavirus.

Bonera era arrivato al Milan la prima volta, da calciatore, nel 2006 e ci è rimasto fino al 2015 (ha disputato 201 gare). Dopo aver giocato in Spagna, nella fila del Villarreal, è tornato in rossonero nell’estate 2019 come collaboratore tecnico di Marco Giampaolo prima e Pioli poi. Il viaggio rossonero di Bonera nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.