CROTONE-MILAN: la presentazione del match dello Scida / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo aver esordito con una bella vittoria a San Siro sul Bologna e aver giocato giovedì in Europa League contro il Bodo Glimt, ora gli uomini di Stefano Pioli si avvicinano a Crotone-Milan, seconda giornata del campionato di Serie A. Sarà la prima trasferta stagionale nella competizione, contro i calabresi che mancano dalla serie maggiore dalla stagione 2017/18. L’ultime volta in Calabria è finita 3-0 per i rossoneri. Nella video news la presentazione della sfida che si giocherà domenica alle 18:00 allo Stadio Ezio Scida.

