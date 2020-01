VIDEO MILAN – Una bella vittoria per i rossoneri in Milan-SPAL, ottavi di finale di Coppa Italia. 3-0 e tutti felici. O quasi. Suso continua a non far bene, anche oggi che è entrato dalla panchina. Meglio invece Krzysztof Piatek, che ha trovato il gol da titolare. Di loro due ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa post match. Ecco il video delle sue parole.

