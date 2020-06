VIDEO JUVENTUS – Manca davvero poco al ritorno in campo, con Juventus e Milan che si scontreranno in Coppa Italia, con ogni probabilità, venerdì 12 giugno. Maurizio Sarri sta già provando la migliore formazione da mettere in campo contro i rossoneri con una enorme certezza in più: Cristiano Ronaldo. Il portoghese si sta allenando regolarmente in gruppo.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓