VIDEO MILAN – In quella che doveva essere la vigilia del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia, in conferenza stampa ha parlato l’allenatore bianconero Maurizio Sarri, che ha parlato anche di un tema che resterà attuale a prescindere dal rinvio in questo Juventus-Milan: le assenze rossonere. Sarri ha paragonato le squalifiche milaniste agli infortuni juventini. Le parole nel video.

