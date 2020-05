Coppa Italia 2003, segnati 6 gol alla Roma tra andata e ritorno | Video

NEWS MILAN – Per la sezione amarcord, ecco il video della vittoria della Coppa Italia 2003 per il Milan, vinta contro la Roma tra andata e ritorno. Era la stagione in cui i rossoneri vinsero anche la Champions League, dunque la vittoria della Coppa Nazionale passò chiaramente in secondo piano. Ecco il video (in alto) con i gol tra andata e ritorno segnati da Shevchenko, Serginho, Inzaghi e Rivaldo tra andata e ritorno.

Dopo aver vinto 1-4 il match d’andata, i rossoneri di Carlo Ancelotti pareggiarono 2-2 contro la Roma di Fabio Capello e portarono a casa la quinta Coppa Italia della loro storia. Quel successo di 17 anni fa, è l’ultimo del Milan in questa competizione.

Per altri storici amarcord del nostro Milan, entra nella speciale sezione dedicata >>>