VIDEO MILAN – In vista del prossimo capodanno cinese, che sarà il 25 gennaio, il tecnico nerazzurro Antonio Conte e alcuni giocatori dell’Inter, tra cui Lautaro Martinez e Romelu Lukaku hanno realizzato un video per la televisione di Stato cinese CCTV. Il risultato pare non entusiasmante… Ecco il video, davvero esilarante e già virale sui social.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android