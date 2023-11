Como, Fàbregas nuovo tecnico: diretto il primo allenamento | VIDEO

Il Como ha esonerato l'allenatore Moreno Longo e lo ha sostituito - ad interim - con Cesc Fàbregas. Ecco il primo allenamento dello spagnolo

Il Como, attualmente sesto nella classifica di Serie B, a -2 dal terzo posto con una partita in meno, ha esonerato - a sorpresa - l'allenatore Moreno Longo dopo l'ultima vittoria sul campo dell'Ascoli firmata da un gol dell'ex milanista Patrick Cutrone. Al suo posto, il club lombardo ha promosso ufficialmente in panchina Cesc Fàbregas, ex top player di Barcellona, Arsenal, Chelsea e Monaco, in carriera spesso accostato al Milan ma che proprio in riva al Lario si è ritirato al termine della scorsa stagione. Lo spagnolo ha diretto il suo primo allenamento: ecco il video