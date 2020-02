VIDEO – L’allenatore del Barcellona Quique Setien non si fida del Napoli e mette in guardia i suoi. L’ex Betis Siviglia si aspetta ‘un Napoli straordinario’, lo stesso capace di tenere testa ad una squadra di primissimo livello come il Liverpool. Ecco le sue parole.

