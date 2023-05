Manchester City-Inter, Ganz: “Mi auguro una finale spettacolare” | VIDEO

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato della finale di Champions League del 10 giugno, Manchester City-Inter. Il video

Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, oggi allenatore del Milan Femminile, era presente all'evento benefico organizzato all'Aspria Harbour Club di Milano. Al termine dell'evento, poi, Ganz ha parlato in esclusiva ad Andrea Ramazzotti, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'. In particolare, si è soffermato su Manchester City-Inter, finale di Champions League il prossimo sabato 10 giugno a istanbul (Turchia). Ecco, nel video, le sue dichiarazioni sul tema