Lazza, frecciata ad Amadeus: “Ci vediamo in semifinale” | VIDEO

Amadeus ieri era al concerto di Lazza al Forum di Assago. Dal palco, il giovane artista milanista ha 'provocato' il conduttore nerazzurro

Lazza ha emozionato Milano con la prima data al Forum di Assago del suo Ouver-Tour. Tra gli spettatori presenti anche Amadeus con la moglie Giovanna. Il rapper e il conduttore del Festival di Sanremo hanno fedi calcistiche opposte: il primo è milanista, il secondo interista. I due si sono incontrati in backstage, dove Lazza si è divertito con qualche sfottò per poi lanciargli una frecciatina direttamente dal palco prima di cantare Cenere, brano che gli è valso il secondo posto a Sanremo: "Vorrei fare una dedica al mio compagno della Curva Sud, Amadeus! Scherzavo, ci vediamo in semifinale"