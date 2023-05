Capello: “Senza Leao il Milan è più debole. Inter favorita” | VIDEO

Fabio Capello, ex allenatore rossonero ed oggi opinionista per 'Sky Sport' ha parlato di Milan-Inter e della possibile assenza di Rafael Leao

Fabio Capello, ex allenatore rossonero ed oggi opinionista per 'Sky Sport' ha parlato di Milan-Inter, il derby di Milano valevole per l'andata delle semifinali di Champions League, in programma domani sera alla ore 21:00 a 'San Siro'. Un match in cui, molto probabilmente, mancherà Rafael Leao, attaccante del Diavolo alle prese con un'elongazione al muscolo lungo adduttore della coscia destra. Nel video, le parole di Capello sull'EuroDerby