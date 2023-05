Shevchenko: “Milan, ecco perché credere nella rimonta Champions” | VIDEO

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato del derby di ritorno contro l'Inter valevole per le semifinali di Champions League

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, è intervenuto questa mattina alla 'Milano Football Week'. Al termine dell'evento, l'ucraino, autore di 175 gol in 322 partite con la maglia rossonera, ha parlato in esclusiva al collega Giacomo Detomaso ('La Gazzetta dello Sport'). Nell'intervista, che vediamo qui in video, Sheva ha spiegato perché il Diavolo di Stefano Pioli può e deve credere di poter rimontare due gol all'Inter nel derby valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League