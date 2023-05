Inter-Milan: “Diavolo, tutto contro. Ma non ancora battuto” | VIDEO

Domani sera, alle ore 21:00 a 'San Siro', il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Il commento di Stefano Agresti

Domani sera, alle ore 21:00, andrà in scena a 'San Siro' Inter-Milan, il derby di Milano valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. I nerazzurri partiranno con due gol di vantaggio e, pertanto, per la squadra di Simone Inzaghi la strada per la finale di Istanbul è spianata. Ma secondo Stefano Agresti ('La Gazzetta dello Sport') la sorte della compagine di Stefano Pioli non è ancora segnata. Il suo commento nel video