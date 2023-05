Inter-Milan, Buffon: “Onana rivelazione. Ma Leao può far male” | VIDEO

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato del derby Inter-Milan di Champions League a margine della 'Milano Football Week'. Il video

Nell'ultimo fine settimana Gianluigi Buffon, ex portiere di Juventus e PSG attualmente in Serie B al Parma, è intervenuto alla 'Milano Football Week'. Il campione del mondo 2006, a margine dell'evento, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' del derby Inter-Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Per Buffon, il portiere nerazzurro André Onana è una rivelazione. Ma occhio al rientro di Rafael Leao tra i rossoneri. Il video con le sue dichiarazioni