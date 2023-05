Inter-Milan, Boban: “Servono un gioco migliore e un miracolo” | VIDEO

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan, semifinali di ritorno di Champions League. Il video

Nell'ultimo fine settimana Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente rossonero, è stato ospite alla 'Milano Football Week'. Il croato, a margine dell'evento, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di tanti temi di attualità sportiva. Tra questi, anche il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. 'Zorro', sottolineando la forza di Rafael Leao nel Diavolo, ha anche però evidenziato le difficoltà che proporrà la sfida. Il video con le sue dichiarazioni