Meglio di Provedel e Giroud: che serata per il portiere dell’Avranches | VIDEO

Anthony Beuve, portiere dell'US Avranches, ha parato prima un rigore ai rivali del Grand Ouest. Poi, al 95', ha siglato il gol dell'1-1!

Si può riuscire a fare meglio di un portiere, Ivan Provedel, che segna all'ultimo minuto e, contemporaneamente, di un attaccante, Olivier Giroud, che si traveste da estremo difensore salvando un risultato? Sì. Si possono fare entrambe le cose. In occasione di US Avranches-Grand Ouest, partita dello Championnat National (terza serie) francese terminata 1-1, il portiere della squadra di casa, Anthony Beuve, ha prima parato un rigore ai rivali sullo 0-1 e, poi, al 95', ha siglato di testa il gol del pareggio! Rivediamo tutto in questo video