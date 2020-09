Castillejo con il Milan nel cuore: ecco la sua macchina rossonera! | VIDEO

VIDEO MILAN – Nel match contro lo Shamrock Rovers non ha brillato particolarmente, ma Samu Castillejo è uno dei giocatori chiave della rinascita del Milan, a partire da gennaio in poi. Dopo la cessione di Jesus Suso, il numero 7 rossonero è diventato un titolarissimo di Stefano Pioli a suon di prestazioni convincenti. Lo spagnolo, attraverso i propri canali social, ha dimostrato attaccamento alla maglia in un modo un po’ particolare: cioè tingendo di rossonero la sua macchina! Ecco il video.

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>