Cassano dubbioso sul Milan: “Aspetto la loro sconfitta per…” | VIDEO

Milan, i dubbi di Cassano sullo scudetto

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Antonio Cassano, nel corso di una diretta Twitch con Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, ha espresso diversi dubbi su un possibile scudetto del Milan. L’ex rossonero ha dichiarato di vedere in prima linea Inter, Juventus e Napoli, con il Diavolo a lottare per il quarto posto. ‘Fantantonio’, inoltre, si è detto ‘curioso’ di vedere come la squadra di Stefano Pioli reagirà alla prima sconfitta. Attenzione però: c’è anche la possibilità di un ripensamento… Attenzione alla scelta del Real Madrid per Brahim Diaz. VAI ALLA NOTIZIA >>>