Milan-Barcellona, il ricordo di Capello

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è ritornato sulla storica vittoria contro il Barcellona nel 1994. 'Don Fabio' racconta un retroscena sulla conferenza stampa di Johan Cruyff, allenatore 'blaugrana' a quei tempi. Ecco le sue parole.