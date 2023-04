Caos in Olympiacos-AEK, l’arbitro Massa colpito dai tifosi | VIDEO

L'arbitro italiano Davide Massa, direttore di gara del derby di Atene tra Olympiacos e AEK, preso a pedate mentre tornava negli spogliatoi

Scene di guerriglia in campo allo stadio 'Karaiskakis' del Pireo dove ieri si è giocato il derby di Atene tra Olympiacos e AEK. I tifosi della squadra di casa hanno invaso il terreno di gioco al termine della sfida, persa per 1-3, per protestare contro l'arbitraggio del direttore i gara italiano Davide Massa, poi colpito con una pedata nel tunnel mentre rientrava negli spogliatoi. Guarda il video