CALCIOMERCATO – Vlahovic nel mirino: tutte le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan del futuro sarà guidato, come ormai noto, da Ralf Rangnick. Il tedesco sarà sia allenatore che dirigente, nei panni direttore tecnico. Con ogni probabilità non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, che ha lasciato intendere che a fine stagione sarà addio. Ovviamente lo svedese dovrà essere sostituito e al momento sono tanti i nomi in lizza per una maglia rossonera.

L’ultimo iscritto è Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina. Considerato uno dei migliori della sua età, ha più volte indicato proprio in Ibra il proprio idolo. Se il Milan dovesse puntarci seriamente, potrebbe diventarne l’erede. Il prezzo, vista età e periodo storico, non dovrebbe superare i 16 milioni. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>