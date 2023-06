Calciomercato – Le ultime news su Vicario e Milinkovic-Savic | VIDEO

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, vicino al trasferimento al Tottenham. Sergej Milinkovic-Savic richiesto dalla Juventus, ma non solo

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli e rivelazione degli ultimi due campionati di Serie A, è vicino al trasferimento al Tottenham. Giocherà, dunque, in Premier League nella prossima stagione non proseguirà il suo percorso in Italia. Sergej Milinkovic-Savic, fortissimo centrocampista della Lazio in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, è invece richiesto dalla Juventus, ma non soltanto. In questo video di 'GazzettaTV' gli ultimi aggiornamenti su di loro