Calciomercato – News su Tomiyasu, De Ketelaere e Marcos Leonardo | VIDEO

Takehiro Tomiyasu, ex difensore del Bologna oggi all'Arsenal, è finito nel mirino dell'Inter. I rivali cittadini del Milan, invece, sono sul punto di cedere Charles De Ketelaere all'Atalanta. Infine, l'attaccante del Santos, il promettente brasiliano Marcos Leonardo, è in trattativa con la Roma. Le ultime news di calciomercato su di loro e non soltanto nel video della redazione di 'GazzettaTV'