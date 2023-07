Calciomercato – Le ultime news su Sommer, Musah e Scamacca | VIDEO

Yann Sommer, Yunus Musah e Gianluca Scamacca sono tra i protagonisti delle ultime ore del calciomercato. Il video con le news su di loro

L'Inter cerca un portiere ed è vicina all'accordo con il Bayern Monaco per l'esperto svizzero Yann Sommer. Il Milan, invece, accorcia le distanze con il Valencia per il centrocampista Yunus Musah. Il tutto mentre Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham, gradirebbe trasferirsi alla Roma. Ecco le ultime news di calciomercato su di loro in questo video della redazione di 'GazzettaTV'