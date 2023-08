Calciomercato – Ultime news su Pavard, Saelemaekers e Sepe | VIDEO

Benjamin Pavard, Alexis Saelemaekers e Luigi Sepe sono tra i protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato. Nel video le news

Benjamin Pavard (Bayern Monaco), Alexis Saelemaekers (Milan) e Luigi Sepe (Salernitana) sono tra i protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato. Il difensore francese vuole andare all'Inter, ma finché i tedeschi non avranno un sostituto non lo lasceranno partire. L'esterno belga piace al Betis e non dovrebbe restare in rossonero. Infine, il portiere campano - chiuso in granata da Guillermo Ochoa - può andare alla Lazio. Nel video della redazione di 'GazzettaTV' le ultime news su di loro e non soltanto