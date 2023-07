Calciomercato – Le ultime news su Okafor, De Gea e Kessié | VIDEO

Il Milan ha preso Noah Okafor dal Salisburgo; l'Inter ci prova per lo svincolato David De Gea. La Juventus vorrebbe Franck Kessié. Il video

Il Milan ha piazzato un bel colpo in attacco, prelevando Noah Okafor dal RB Salisburgo per 14 milioni di euro. L'Inter, ancora alla ricerca di un paio di portieri, ci sta provando (anche) per David De Gea, svincolato dopo tante stagioni al Manchester United. Infine, occhio alla Juventus che, per il centrocampo, ha messo nel mirino l'ex rossonero Franck Kessié, oggi al Barcellona. Le ultime news di calciomercato su di loro in questo video della redazione di 'GazzettaTV'