Calciomercato – Le ultime news su Lukaku, Morata e Musah | VIDEO

Romelu Lukaku, Álvaro Morata e Yunus Musah sono protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato. Le news su di loro in questo video

Romelu Lukaku (Chelsea), Álvaro Morata (Atlético Madrid) e Yunus Musah (Valencia) sono tra i protagonisti di queste ultime ore del calciomercato estivo. L'attaccante belga, ex Inter, potrebbe andare alla Juventus. Ma spingono gli arabi dell'Al-Hilal. Lo spagnolo, ex Juve, è conteso proprio dall'Inter e dalla Roma. Infine, il centrocampista statunitense è in procinto di trasferirsi al Milan. Ecco il video con le ultime news su di loro