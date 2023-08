Calciomercato – Le ultime news su Bonucci, Ekitike e Zielinski | VIDEO

Leonardo Bonucci (Juventus), Hugo Ekitike (PSG) e Piotr Zielinski (Napoli) tra i protagonisti del calciomercato estivo. Il video

Leonardo Bonucci (Juventus), Hugo Ekitike (PSG) e Piotr Zielinski (Napoli) tra i protagonisti in questi giorni di calciomercato estivo. Il difensore italiano, classe 1987, può andare a giocare in Bundesliga, nella fila dell'Union Berlino. Ma su di lui c'è anche la Lazio. L'attaccante francese, classe 2002, è nel mirino del Milan. Infine, per il centrocampista polacco, classe 1994, praticamente definito il trasferimento all'Al-Ahli. Il video con le ultime news di calciomercato su di loro ma non soltanto