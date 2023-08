Calciomercato – News su Alexis Sánchez, Ekitike e Sergio Ramos | VIDEO

Alexis Sánchez, Hugo Ekitike e Sergio Ramos protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime news su di loro

Alexis Sánchez, Hugo Ekitike e Sergio Ramos protagonisti di questi ultimi giorni di calciomercato estivo. L'attaccante cileno, con la cessione di Joaquín 'Tucu' Correa, è ad un passo dall'Olymmpique Marsiglia, potrebbe ora far ritorno all'Inter. Il francese del PSG potrebbe arrivare in prestito al Milan. Il difensore ex Real Madrid, infine, va verso la Süper Lig turca. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le ultime news su di loro