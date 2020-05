CALCIOMERCATO – Thiago Silva, ecco la situazione / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Sono ormai diverse settimane che si parla di un possibile ritorno in rossonero di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, improvvisamente separatosi dal Milan nell’estate 2012 direzione Paris Saint-Germain andrà in scadenza di contratto e dunque sarà libero a parametro zero.

C’è una possibilità di rinnovo, ma a cifre decisamente più basse. Una volta ascoltata la proposta parigina, Thiago Silva deciderà cosa fare e se ritenuta troppo bassa potrebbe davvero prendere in considerazione l’ipotesi Milan. Se la trattativa andasse per le lunghe, Ralf Rangnick avrebbe modo e tempo di valutare se effettivamente un esperto come Thiago possa tornare utile o meno nel Milan. Nel video tutte le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

