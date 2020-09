CALCIOMERCATO – Soumaré alternativa di lusso: ecco chi è / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ha solo 21 anni, ma è considerato già tra i centrocampisti più forti al mondo, soprattutto in prospettiva. Boubakary Soumaré è certamente un piccolo fuoriclasse e gioca nel Lille.

La sensazione, però, è che non continuerà a lungo. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma i rapporti col club francese sono ai minimi termini: non c’è voglia di continuare insieme dopo la scadenza e dunque l’addio può arrivare già ora, onde evitare di svalutarlo troppo.

Il prezzo dovrà essere già più basso della richiesta del Lille, che ha spaventato tutti i club interessati. Potrebbero però bastare 24,5 milioni per assicurarselo. Il Milan ci pensa, ma solo nel caso in cui Tiemoue Bakayoko non arrivasse dal Chelsea. Nella video news scopriamo di più su di lui.

