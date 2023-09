Siviglia, torna Sergio Ramos: eccolo al Ramón Sánchez Pizjuán | VIDEO

Sergio Ramos, ex Real Madrid e PSG, è tornato al Siviglia, laddove iniziò la sua carriera. Nel video il suo rientro al Ramon Sánchez Pizjuán

Sergio Ramos, classe 1986, ex difensore di Real Madrid e PSG, è tornato al Siviglia, laddove iniziò la sua carriera. Per indossare nuovamente la maglia dei 'Nerviones', firmando per una stagione a un milione di euro netto di stipendio, ha rifiutato un contratto da nababbo all'Al-Ittihad nella Saudi Pro League. Nel video, diffuso dal club andaluso sui propri canali social ufficiali, il suo rientro allo stadio Ramon Sánchez Pizjuán