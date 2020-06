Calciomercato Roma – Si stringono i tempi per Pedro: le ultime | News

CALCIOMERCATO ROMA – Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è atteso da un gran lavoro: dovrà riuscire, infatti, a piazzare ben 14 esuberi della rosa giallorossa per potersi poi permettere colpi in entrata.

I conti del club capitolino sono disastrosi e la mancata cessione societaria, da James Pallotta a Dan Friedkin, ha minato le ambizioni della Roma per il prossimo calciomercato ‘estivo’.

Motivo per cui la Roma, prima di poter acquistare, sarà costretta a vendere, e bene, molti dei suoi giocatori: l’obiettivo è quello di alleggerire il monte ingaggi di almeno 30 milioni di euro e di poter incassare discrete cifre dai cartellini dei ceduti.

Inoltre, andranno fatte delle ottime plusvalenze. Per poter salvare i gioielli Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, dovranno partire Justin Kluivert e Cengiz Ünder: qualora l’olandese trovasse una nuova sistemazione, i giallorossi punterebbero dritti su Pedro Rodríguez.

Classe 1987, ex Barcellona, al Chelsea dal 2015, Pedro lascerà i ‘Blues‘ al termine della stagione a parametro zero. La Juventus lo corteggia, ma la Roma, per lui, fa sul serio e da tempo: a Trigoria sono convinti di averlo in pugno anche perché hanno fatto tutto il necessario con l’intermediario dell’operazione.

Dopo alcuni movimenti in uscita, dunque, arriverà il tempo per mettere sotto contratto (biennale con opzione sulla terza stagione) anche Pedro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA ROMA >>>